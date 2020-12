Michael Jordan a castigat un proces cu o companie chineza care-i folosea ilegal numele. Care au fost sanctiunile

Qiaodan Sports Co. Ltd., un producator chinez de imbracaminte sportiva si incaltaminte, ar trebui sa despagubeasca reclamantul cu 300.000 de yuani (aproximativ 46.000 de dolari SUA) pentru "afectare emotionala" si alti 50.000 de yuani drept cheltuieli de judecata, conform hotararii pronuntate in prima instanta de Curtea Populara Intermediara nr. 2 din Shanghai."Qiaodan" este traducerea din chineza a numelui Jordan.Instanta a ordonat companiei sa inceteze utilizarea caracterelor chineze ''Qiao Dan'' pe produsele companiei si sa specifice faptul ca numele fostului baschetbalist nord-american nu are nicio legatura cu articolele vandute de companie.De asemenea, compania trebuie sa-i ceara scuze, in mass-media, lui Michael Jordan pentru folosirea nepermisa a numelui.Michael Jordan, care in februarie va implini 58 de ani, este actionarul majoritar la clubul Charlotte Hornets, care evolueaza in liga profesionista nord-americana de baschet . El a fost inclus in Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 2009, dupa o cariera de 15 sezoane la Chicago Bulls, cu care a castigat de sase ori NBA, si Washington Wizards.Citeste si: Isi faceau planuri de nunta, dar s-au despartit. Cine e sportiva uriasa care a rupt logodna pe neasteptate