Michael Jordan a cumparat o echipa de Nascar

"Cand eram mic, in Carolina de Nord, parintii mei ne duceam pe mine si pe fratii mei la curse si mereu am fost fan Nascar. Este extraordinar pentru mine sa am sansa de a avea echipa de Nascar alaturi de partenerul si prietenul meu Denny Hamlin si sa-l am la volan pe Bubba Wallace", a declarat Michael Jordan.In varsta de 57 de ani, Michael Jordan, considerat cel mai bun baschetbalist din istorie, detine si echipa din NBA , Charlotte Hornets."Din punct de vedere istoric, Nascar a avut mereu probleme cu diversitatea si au existat putini proprietari de culoare. Momentul pare perfect deoarece Nascar evolueaza si se adapteaza schimbarii sociale. Pe langa angajamentul recent si donatiile pe care le-am facut in lupta contra rasismului sistematic, cred ca aceasta este o sansa de a educa publicul si de a oferi mai multe oportunitati pilotilor de culoare in curse", a mai spus Jordan.Wallace, singurul pilot de culoare din Nascar, are 26 de ani si a confirmat recent ca nu va mai pilota pentru Richard Petty Motosports. Wallace s-a exprimat in mai multe randuri impotriva rasismului, dupa moartea lui George Floyd la Minneapolis.