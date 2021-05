Incredibil! Cu cat s-a vandut tricoul lui Michael Jordan de pe vremea cand juca pentru o universitate din SUA

"Suntem extrem de mandri ca am stabilit un record pentru un tricou purtat de Jordan", a declarat Chris Ivy, director de vanzari.Tricoul vandut la licitatie este cel purtat de Jordan cand a aparut pe coperta revistei Sporting News in martie 1983, in calitate de cel mai bun jucator al anului in NCAA.Acelasi tricou a mai fost vandut la licitatie cu 60.500 de dolari, in 1999. De aceasta data, Heritage Auctions se astepta sa se ajunga la un milion de dolari.Precedentul record pentru un tricou si un sort al lui Jordan a fost stabilit in octombrie 2020, cand un echipament al Chicago Bulls a fost vandut cu 480.000 de dolari. Echipamentul data din sezonul 1986/1987.