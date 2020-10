Noi dezvaluiri despre Michael Schumacher. Felul in care comunica fostul pilot si locul in care a fost mutat

Ultimele informatii despre multiplul campion mondial in Formula 1 (7 titluri, record absolut) spun ca Schumacher tocmai a fost mutat din Elvetia in Spania, mai exact la o vila din Insulele Baleare, la Mallorca, o resedinta cumparata in 2017 de sotia Corinna in schimbul a 30 de milioane de euro. Familia lui Michael a luat aceasta decizie datorita climatului mult mai prietenesc din Spania in aceasta perioada a anului.In acelasi timp, in ultimele zile au circulat cateva declaratii facute de Elisabetta Gregoraci, un fotomodel cu multe relatii in Formula 1, ea trecand inclusiv printr-o casnicie cu celebrul Flavio Briatore . "Michael nu poate vorbi, comunica doar cu ochii. Sunt doar 3 persoane care il pot vedea, eu stiu care sunt acestea", a declarat italianca de 40 de ani.