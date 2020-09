Fiul lui Michael Schumacher va pilota un monopost Alfa Romeo in etapa de Formula 1 de la Nurburgring

din nou Formula 1, la un an si jumatate dupa testul nostru comun din Bahrain. In urmatoarele zece zile, ma voi pregati sa realizez cea mai buna performanta posibila pentru echipa si sa obtin niste date valoroase pentru weekend", a spus Mick Schumacher.



Eifel Grand Prix va avea loc intre 9 si 11 octombrie. La Nurburgring vor putea asista 20.000 de spectatori.



In varsta de 21 de ani, Schumacher jr, component al echipei Prema Racing, este lider in campionatul Formula 2, anticamera Marelui Circ, cu doua succese de etapa si 191 de puncte acumulate in acest sezon si cu patru curse ramase de disputat. El face parte din programul Ferrari de dezvoltare a carierei tinerilor piloti.La Nurburgring, Mick Schumacher va conduce masina pilotata in acest sezon al F1 de italianul Antonio Giovinazzi.Alti doi piloti din academia Ferrari, britanicul Callum Ilott (locul 2 in F2, cu 169 de puncte) si rusul Robert Shwartzman (locul 5, cu 140 de puncte), vor avea si ei ocazia sa incerce monoposturi de Formula 1. Ilott o va face, tot la Nurburgring, in antrenamentele de vineri, cu un monopost Haas, iar Schwartzman, la 13 decembrie, la Abu Dhabi Grand Prix, la o echipa care va fi stabilita ulterior."Avem multa incredere in academia noastra, care si-a dovedit deja valoarea cu Charles Leclerc, un pilot pe care Scuderia isi va construi viitorul pe termen lung. Callum, Mick si Robert si-au dovedit deja valoarea in actualul sezon F2, iar aceste teste reprezinta un alt pas in pregatirea lor", a declarat Laurent Mekies, director sportiv Ferrari si director al Ferrari Driver Academy."Sunt incantat sa am aceasta sansa in antrenamentele libere. Faptul de a avea sansa mea in Formula 1 in fata compatriotilor mei face ca acest moment sa fie si mai special. As dori sa multumesc Alfa Romeo Racing si Ferrari Driver Academy pentru ca mi-au oferit aceasta oportunitate de a