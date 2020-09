Mihai Covaliu, reales presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. A fost singurul candidat

Conform agerpres.ro, Mihai Covaliu, 42 de ani, se afla la al doilea mandat de presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. El a fost ales cu 203 voturi din cei 204 de membri prezenti la AG de la Izvorani.Cele trei functii de vicepresedinte al COSR vor fi ocupate pentru urmatorii patru ani de Camelia Potec (presedinte al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern) - 170 voturi, Elisabeta Lipa (presedinte al Federatiei Romane de Canotaj) - 146 voturi si Alexandru Dedu (presedinte al Federatiei Romane de Handbal) - 155 voturi. Cei trei au fost singurii candidati pentru aceste functii.Pentru functia de secretar general a fost propus de presedintele COSR, Mihai Covaliu, fostul presedinte al clubului Steaua , George Boroi, care a ocupat acelasi post in ultimii patru ani si care a fost reales cu unanimitate. Dan Manolescu a fost ales ca trezorier.Din Comitetul Executiv al COSR vor face parte si cei 13 membri alesi joi, dupa cum urmeaza: 5 membri reprezentanti ai sporturilor olimpice de vara (Cristinel Romanescu - 180 voturi, Razvan Pircalabu - 179, Marius Florea - 159, Simona Amanar - 179, Alin Petrache - 177), 4 membri reprezentand personalitati ale vietii sportive (Alina Dumitru- 107, Doina Melinte - 147, Georgeta Andrunache - 146, Laura Badea - 148), 2 membri reprezentand sporturile olimpice de iarna (Puiu Gaspar - 189, Alexandru Halauca - 167), un membru reprezentand federatii ale sporturilor neolimpice (Valentin-Amato Zaharia - 106), un membru reprezentand Federatia Sportul pentru Toti si Comitetul National Paralimpic (Alin Cornel Larion - 191).Pentru un loc in Comitetul Executiv au mai candidat si Zsolt Gyongyossy, Georgeta Andrunache, Cornel Gheorghe si Viorel Gasca.Initial, pentru un loc in Comitetul Executiv al COSR isi depusesera candidatura si Irina Deleanu, Gheorghe Visan si Horia Paun, care s-au retras ulterior din cursa.