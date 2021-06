Dani Otil si Mihai Leu, invinsi de un francez in Campionatul National de Super Rally

Pe un monopost Formula Renault , France i-a depasit pe Dani Otil si Mihai Leu , care au completat podiumul final al rundei a doua din acest sezon. Pe prima trecere de pe traseu, in calificari, France nici macar nu a reusit sa aiba un timp in Top 12, necesar pentru calificarea in finala, dupa ce s-a rasucit cu monopostul, insa in cele din urma a fost cel mai rapid dintre toti cei 35 de piloti. Acesta a fost cronometrat cu 03:29,028. Singurul care s-au apropiat a fost Dani Otil, pe un model Radical SR4.Finala a fost extrem de disputata, lupta dandu-se intre France, Otil si Leu. Primul a castigat-o, asigurandu-si un timp cu putin peste doua secunde fata de ceilalti doi rivali. Revenit pe Ferrari dupa ce la prima runda a pilotat un Radical SR8, Leu a fost la numai o zecime in spatele lui Otil.Mii de spectatori au umplut strazile din Targu Mures pentru a urmari spectacolul cailor putere. De la start nu au lipsit modele clasice, dar nici masini precum Audi R8, Goodall Locost, Speed Car GT sau singurul BMW Mini Electric de curse din lume.In Top 12 din marea finala s-au mai clasat Emil Ghinea, Aurelian Andronache, Istvan Beko, Vilmos Alpar Pal, Zoltan Martincsek, Evgeni Yankov, Csaba Besenyei si Ricardo Taraballi.Dupa primele doua etape, France este lider in Campionatul National, fiind urmat de Leu si Otil.Actualul sezon programeaza un total de 5 etape, urmatoarea urmand sa aiba loc pe strazile din Deva in perioada 13-14 august.