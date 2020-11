Mike Tyson a revenit in ring dupa 15 ani. "Parca sunt unchii mei care se lupta la gratar". Cum s-a incheiat meciul

Intalnirea a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, la Staples Center din Los Angeles, si s-a desfasurat pe parcursul a opt reprize.Tyson a revenit in ring dupa 15 ani, in timp ce adversarul sau a avut o cariera lunga, de 29 de ani, el luptand ultima oara in 2018.Desi partida a fost apreciata de specialisti, cantaretul Snoop Dog a facut comentariul zilei: "Parca sunt doi dintre unchii mei care se lupta la gratar".Multiplu campion mondial la profesionisti, la categoria grea, Tyson s-a retras din box in 2005, dupa ce a fost invins de Peter McBride. Eliberat de presiunea sportului sau, Tyson si-a indreptat treptat viata si a scapat de dependenta de droguri de mare risc. El a fost actor, om de spectacol, a lucrat in scopuri caritabile si a cultivat marijuana, dupa ce a devenit legala in mai multe state americane.Pana sambata, Roy Jones jr. disputase in cariera profesionista 75 de meciuri, dintre care a castigat 66 (47 prin KO). El a fost campion mondial la patru categorii de greutate.Citeste si: Handbalistele de la nationala, pe post de fotomodele. Sedinta foto de 7 ore pentru Cristina Neagu si colegele sale