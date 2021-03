Viata si cariera lui Mike Tyson, subiecte de film. Cine e actorul care va juca rolul celebrului pugilist

Intre producatorii executivi ai miniseriei care va prezenta viata lui Tyson se afla Martin Scorsese."Am cautat de mai multa vreme sa imi spun povestea", a transmis Tyson intr-un comunicat. "Odata cu lansarea recenta a "Legends Only League" si cu entuziasmul fanilor in urma revenirii mele in ring, acum pare momentul perfect. Abia astept sa colaborez cu Martin, Antoine, Jamie si intreaga echipa de creatie pentru a aduce publicului un serial care nu capteaza doar parcursul meu profesional si personal, ci inspira si distreaza".Proiectul va fi prezentat spre achizitionare mai multor servicii de streaming si retele si vine dupa ce, in februarie, Hulu a anuntat propria miniserie despre Tyson, "Iron Mike", realizata de echipa filmului "I, Tonya". Pugilistul nu sprijina acest proiect.Initial, proiectul avea forma unui lungmetraj ce urma sa fie realizat de Paramount Pictures si mai multi regizori au fost implicati, inclusiv Scorsese si Todd Phillips. Tyson va fi producator executiv si este posibil ca asta sa faca publicul sceptic privind acuratetea prezentarii , mai ales a aspectelor controversate din viata boxerului - el a fost gasit vinovat de viol in 1992. Tyson a organizat o revenire dupa eliberare si a pierdut revansa cu Evander Holyfield, fiind descalificat pentru ca l-a muscat de ureche. Tyson s-a retras in 2006, dar a revenit in ring anul trecut intr-un meci impotriva lui Roy Jones Jr.Mike Tyson si-a jucat propriul rol in "The Hangover" (2009) si a colaborat cu Spike Lee pentru un show propriu pe Broadway. Productia a fost difuzata de HBO in 2013. A publicat o carte de memorii devenita bestseller si a fost implicat in mai multe seriale animate, inclusiv "Adult Swim's Mike Tyson Mysteries". El a produs lungmetrajul "Champs", documentar despre viata si carierele lui Tyson, Holyfield si Bernard Hopkins.Citeste si: