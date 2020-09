La 54 de ani, Mike Tyson se pregateste sa voteze pentru prima oara

"Aceste alegeri vor fi primele la care voi vota", a scris Tyson intr-un mesaj pe Twitter . "Nu am crezut niciodata ca as putea face asta, din cauza cazierului meu. Sunt mandru ca in cele din urma voi vota", a adaugat el, conform agerpres.ro.Mike Tyson a executat o pedeapsa de trei ani de inchisoare dupa ce a fost condamnat pentru viol, avand si doua acuzatii de comportament sexual deviant, in 1992, potrivit CNN.In timp ce multe state americane interzic persoanelor condamnate pentru infractiuni sa voteze, o lege votata anul trecut in Nevada, unde traieste "Iron Mike", fost campion mondial al greilor, restabileste dreptul de vot pentru persoanele care au iesit din inchisoare.Tyson, care a luptat ultima oara in 2005, se pregateste in prezent pentru revenirea in ring, urmand sa infrunte un alt fost campion, Roy Jones Jr, pe 28 noiembrie.