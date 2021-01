Ministrul Eduard Novak: "Nu voi accepta discriminarea pentru niciun sportiv din Romania"

"Primesc zilnic, pe diverse canale de comunicare, mesaje de la sportivi, cluburi sau federatii in legatura cu diverse situatii injuste, de discriminare a sportivilor. Unele dintre ele sunt simple relatari, iar cele mai mult nu sunt transmise pe cale oficiala. Ca urmare a acestor situatii, vreau sa fac o serie de precizari.Nu voi accepta discriminarea pentru niciun sportiv din Romania. In sustinerea acestui principiu de baza in activitatea mea ca ministru, voi cere criterii clare de calificare, astfel incat nici sportivii, dar nici structurile sportive sa nu se abata de la angajamentele lor. Toti sportivii remarcabili, care au facut sau isi doresc sa faca performanta si abordeaza pregatirea si competitiile cu seriozitate si responsabilitate, vor fi sprijiniti si promovati", a scris Novak pe pagina sa de Facebook El a cerut sportivilor sa ii transmita situatiile injuste cu care s-au confruntat, cu documente doveditoare."Chiar daca ministerul nu s-a implicat pana acum in aceasta zona, eu imi doresc sa schimb abordarea. Ca sportiv de performanta, stiu cat de greu este, cate piedici pot exista si de cate ori anumite organizatii sunt mai degraba obstacol, decat sprijin, asa cum ar fi normal. In acest sens, va rog sa transmiteti in atentia mea, ca ministru, situatiile pe care le considerati injuste, insa pe canalele oficiale de comunicare ale ministerului, si nu sub forma de simpla relatare, ci insotite de documente doveditoare pentru fiecare dintre sustinerile facute in sesizarea dumneavoastra", a mai scris Eduard Novak.Eduard Novak, ciclist paralimpic, este primul sportiv aflat inca in activitate care ocupa functia de ministru al Tineretului si Sportului.Citeste si: