Ministrul Ionut Stroe: "Nu ne gandim la o sistare a activitatii sportive". Revenirea spectatorilor la competitii a devenit imposibila

"Pentru moment nu ne putem gandi la o sistare a activitatii. Si chiar daca ar fi sa trecem prin momente dificile, similare celor din momentele starii de urgenta, acum stim ce avem de facut, stim cum sa pregatim in regim de cantonament. Pana la urma am invatat din experientele inedite cu care ne-am confruntat in aceasta primavara. Cel putin, pentru loturile olimpice, nationale, nu vor mai exista dificultati in asigurarea conditiilor de continuare a pregatirii", a declarat Stroe, conform news.ro.El a considera ca momentan nu se pune problema ca accesul spectatorilor sa fie permis pe stadioane: "In ceea ce priveste sporturile pe stadioane si in sali, accesul spectatorilor nu este permis tocmai pentru a preveni infectarile. Perspectiva optimista, referitor la ceea ce declaram acum doua saptamani, din pacate devine una imposibil de pus in practica in conditiile actuale ale pandemiei. De asta ar fi hazardat pentru mine sa estimez ca in luna noiembrie am putea avea aceasta posibilitate. Nu pot sa fiu decat optimist si sa sper ca aceasta cifra sa scada si sa ne putem gandi la aceasta posibilitate".Ministrul a vorbit si despre posibilitatea ca anumite competitii sa fie afectate de intrarea in carantina a anumitor zone din tara. "Este responsabilitatea si competenta autoritatilor locale, acele comisii judetene pentru situatii de urgenta, daca e depasit acel prag de 1,5%. Dar acolo unde exista competitii sportive avem o legatura permanenta cu aceste comisii judetene si daca va fi cazul, daca vom avea cifre alarmante, vom incerca sa relocam anumite meciuri sau competitii care au loc in Bucuresti, spre exemplu, in alta parte. Deocamdata nu avem astfel de solicitari. Singura solicitare ne-a venit pentru Maratonul Bucuresti, pentru ca era un eveniment public cu amploare deosebita. Dar trebuie sa ne gandim si la aceste scenarii. Deoamdata nu putem vorbi despre scenariul opririi competitiilor", a mentionat Ionut Stroe.Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a participat astazi la sosirea delegatiei Romaniei de la Campionatul European de Canotaj de la Poznan, unde tricolorii au cucerit 6 medalii, dintre care 4 de aur, una de argint si una de bronz. Alaturi de acesta s-a aflat presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa , si presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu. Sportivii au fost primiti la Salonul Oficial al Aeroportului International "Henri Coanda" din Otopeni.