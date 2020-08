Ministrul Sanatatii din Jamaica anunta ca Usain Bolt a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Tufton a precizat ca Bolt a fost notificat de rezultatul pozitiv al testului si a adaugat ca a fost declansata o ancheta epidemiologica.Cu mai multe ore inainte, Usain Bolt de opt ori campion olimpic in probele de sprint, afirmase ca s-a plasat in izolare, in asteptarea rezultatului unui test efectuat sambata."Am facut un test sambata, pentru a pleca din Jamaica cu treaba. Incerc sa fiu responsabil. Deci, voi sta aici, in siguranta. Mai mult, nu am niciun simptom. Voi sta in carantina si imi voi suna prietenii cu care am fost in contact sa le spun sa fie calm si sa stea izolati", a declarat Bolt.Potrivit presei, Bolt si-a sarbatorit, vineri, implinerea a 34 de ani, alaturi de mai multe persoane, intre care fotbalistii Raheem Sterling ( Manchester City ) si Leon Bailey (Bayer Leverkusen).La petrecere nu s-a purtat masca si nu s-a respectat distantarea sociala