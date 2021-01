Ministrul Tineretului si Sportului s-a vaccinat anti-Covid. Mesajul transmis de Eduard Novak

"In calitate de ministru al Tineretului si Sportului, dar si de sportiv, ii incurajez pe toti cetatenii, tineri si sportivi, dar nu numai, sa se inregistreze pentru vaccinare si sa se imunizeze, imediat ce vor avea aceasta ocazie, sa ii indemne pe cei apropiati sa faca acelasi lucru, dar si sa constientizeze importanta acestui gest", a declarat Novak, conform paginii de Facebook El a precizat ca populatia Romaniei are nevoie de mai multa miscare pentru a dobandi o forma fizica mai buna astfel incat orice impas medical sa fie mai usor depasit."Trebuie sa fim responsabili pentru noi insine, pentru cei din jurul nostru, sa transformam anul 2021 intr-unul al sperantei, al revenirii la normalitate. Putem invinge pandemia, daca suntem uniti, daca suntem mai atenti la sanatatea noastra in general. Sa fim atenti la modul in care ne alimentam, sa facem miscare, sa cautam sa avem o forma fizica si mentala cat mai buna, astfel incat orice impas medical sa fie, pe viitor, mai usor de depasit!", a mai spus Novak.Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a vaccinat anti-COVID-19 miercuri, alaturi de ceilalti membri ai Cabinetului Citu, la Spitalul Militar din Bucuresti.Sportiv de performanta, Novak a declarat la sfarsitul anului trecut, la preluarea mandatului sau, ca intentioneaza sa continue cariera de ciclist paralimpic.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"