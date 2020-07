Mircea Lucescu a fost prezentat la Dinamo Kiev: "Am o incredere foarte mare in jucatorii pe care echipa ii are la dispozitie in momentul de fata"

"Sunt surprins ca se vorbeste mai mult de raportul cu suporterii si mai putin de ceea ce ar trebui sa facem noi, cei care ne ocupam acum de soarta echipei Dinamo Kiev. Imi face mare placere sa va intalnesc dupa atat timp, voi (n.r. - ziaristii ucraineni) mi-ati lipsit, cred ca si eu v-am lipsit voua.Sunt bucuros sa va vad si va raspund la intrebari si in acelasi timp sa cred ca impreuna putem face ceva pentru fotbalul ucrainean pentru a trece peste un moment destul de greu, mai ales la Dinamo Kiev. Mi-a fost dor de voi. Nicaieri unde am fost nu am schimbat nimic radical, am dat si dau incredere totala celor care au evoluat, pana la proba contrarie.Avem o saptamana la dispozitie sa pot cunoaste jucatorii, pentru ca din Romania nu am putut sa vad campionatul ucrainean. Din informatiile pe care le-am avut in ultimul timp am incercat sa-mi fac o idee despre ceea ce inseamna valoarea jucatorilor lui Dinamo.Voi avea discutii individuale cu absolut toti jucatorii pentru a cunoaste starea lor de spirit, pentru ca e foarte importanta. Eu cred ca Dinamo Kiev are in momentul de fata o echipa cu jucatori talentati si ca ei au nevoie de o schimbare in modul de a gandi fotbalul si de a pregati jocul de fotbal.In ceea ce priveste transferurile de jucatori, si astazi am avut o discutie cu scouting-ul, am vrut sa vad ce jucatori au urmarit in aceasta perioada, tinand cont ca ei cunosc mai bine in momentul de fata necesitatile acestei echipe. Nu vreau sa dau nume pana cand nu voi fi eu convins de ceea ce ar trebui sa schimbam.Am o incredere foarte mare in jucatorii pe care Dinamo Kiev ii are la dispozitie in momentul de fata. Timpul este foarte scurt, mai am si supriza neplacuta sa vad ca sase dintre jucatorii importanti ai echipei nu vor participa la prima parte a pregatirii.Am trebui sa am la antrenament 23 plus patru portari, 27 de jucatori, dar gasesc doar 17 jucatori. Nu e usor sa impui un anumit tip de organizare in conditiile acestea. Am nevoie de timp si am nevoie de prezenta tuturor jucatorilor pe terenul de antrenament", a declarat Lucescu.El s-a referit si la perioada petrecuta la Sahtior Donetk , una extraordinara pentru el: "Sahtior este pentru mine o istorie extraordinara, dar este o istorie. Sentimentele, emotiile sunt in continuare, nu se pune problema ca eu sa ma dezic intr-un fel de ceea ce s-a intamplat in perioada aceea, dar eu sunt un antrenor profesionist si eu stiu sa impart lucrurile, stiu ce inseamna emotie, stiu ce inseamna sentimente si stiu ce inseamna datorie profesionala.Provin dintr-un campionat italian, unde antrenorii sunt super profesionisti si in care acest tip de transfer de antrenori de la un club la altul este permanent. Presedintele clubului Dinamo Kiev m-a invitat, cerandu-mi ajutor in privinta modului de a ajuta acesti jucatori tineri, talentati sa creasca. Era un lucru pe care nu-l puteam refuza si sper sa-mi dea satisfactii.Prima mea datorie este sa-i fac sa creasca pe acesti jucatori tineri cu gandul la performanta, iar eu sa particip la cresterea lor cu satisfactie, asa cum in momentul de fata satisfactia mea deosebita este reprezentata nu atat de rezultatele sportive, cat de cresterea si promovarea jucatorilor in marile echipe ale Europei.Nu am venit sa-mi iau nicio revansa, nu am nicio revansa de luat cu Sahtior, am numai respect pentru tot ceea ce s-a intamplat acolo, un respect pentru suporterii lor, pentru conducerea clubului, pentru presedintele clubului, pentru jucatorii care sunt acolo, dar inca o data, asta este partea mea istorica, de acum eu vreau sa traiesc in lumea fotbalului continuand sa ma bucur de rezultate."Fost 12 ani antrenor al rivalei Sahtior Donetk, Mircea Lucescu a semnat, saptamana trecuta, un contract pe doua sezoane cu Dinamo Kiev, insa numirea lui a fost contestata de fanii echipei ucrainene. Luni, el a anuntat ca renunta la echipa, dar marti a plecat la Kiev pentru o noua discutie cu presedintele Igor Surkis si a inceput deja munca la noua sa grupare.