Betts a fost achizitionat de Dodgers in februarie, dupa sase ani petrecuti la Boston Red Sox.Noul contract al lui Mookie Betts este al doilea in topul celor mai mari din istoria MLB, dupa cel tot pe 12 ani, dar in valoare de 426,5 milioane de dolari, semnat in 2019 de Mike Trout cu Los Angeles Angels.