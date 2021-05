Aniversare speciala pentru Nadia Comaneci FOTO

La 3 mai 1975, la Campionatul european (feminin) de gimnastica de la Skien, in Norvegia, Nadia Comaneci , la acea vreme o gimnasta necunoscuta in varsta de 13 ani si jumatate, devenea campioana absoluta a Europei si campioana continentala la sarituri , paralele si barna.Acasa, succesul sau i-a adus distinctia de "Erou al Muncii Socialiste", fiind cea mai tanara romanca distinsa cu acest titlu. Castigand de 3 ori consecutiv titlul de campioana absoluta a Europei (1975, 1977 si 1979), Nadia Comaneci a intrat in posesia definitiva a cupei transmisibile a acestei competitii, cupa confectionata de F.R. Gimnastica la prima editie din 1957 a Campionatelor Europene.In cariera ei, Nadia a cucerit 25 de medalii la Europene, Mondiale si Olimpiade, 16 dintre acestea fiind de aur.