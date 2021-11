Ce cadou a primit Nadia Comăneci la 60 de ani! "Ce surpriză frumoasă!" FOTO

Zeița de la Montreal a împlinit 60 de ani. Ea s-a născut pe 12 noimebrie 1961 la Onești.

Nadia Comăneci a fost surprinsă de ziua ei cu un tort ornat cu flacăra olimpică. De asemenea, pe un steag al României era scris Perfect 10 X 6.

Nadia este prima gimnastă din lume care a reușit să primească un 10, nota maximă în gimnastică la acea vreme.

Un mesaj asemănător a avut și soțul ei, Bart Conner, "cel mai norocos bărbat din lume".

Happy BDay Mama from the luckiest guy in the world!!! Turning 6 Perfect 10’s today! pic.twitter.com/lVUsrX0iha