VIDEO Nadia Comaneci, la 59 de ani. Mesajul calduros transmis de "Zeita de la Montreal" si o selectie a exercitiilor sale de la Olimpiada din 1976

Thank you all ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ug4A7pdgCG - Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) November 12, 2020

O #TBT de hoje e uma homenagem a aniversariante do dia e primeira ginasta 🔟 "perfeita" da historia! 💖🤸‍♀ Happy birthday, @nadiacomaneci10! 🥳🥳🥇



Qual e a sua apresentacao preferida dela em #Montreal1976? pic.twitter.com/g5jpdRggHJ - Jogos Olimpicos (@JogosOlimpicos) November 12, 2020

Intr-o postare pe retelele de socializare, sportiva care a obtinut prima nota de 10 din istoria gimnasticii, a tinut sa le multumeasca personal tuturor celor care s-au gandit la ea in aceasta zi aniversara.De asemenea, pentru a onora asa cum se cuvine pe marea campioana Nadia Comaneci, pe pagina de Twitter a Comitetului Olimpic International a aparut o selectie a celor mai importante exercitii ale romancei la Olimpiada din 1976 de la Montreal, atunci cand a scris o pagina de istorie in sportul mondial.Citeste si: Nadia Comaneci s-a intors pe "barna". Imagine superba cu "Zeita de la Montreal", in costum popular