25 de ani de la nunta Nadiei! Adrian Nastase a cununat-o, Bart Conner a platit o suma uriasa

Nadia Comaneci si Bart Conner aniverseaza azi 25 de ani de la casatorie.Fosta mare gimnasta a tinut foarte mult ca nunta sa aiba loc in Romania.Au fost peste 700 de invitati care au asistat la petrecere, printre care si 80 de prieteni ai cuplului sositi din SUA.Nasii perechii au fost sotii Adrian si Dana Nastase. Adrian Nastase era la vremea accea presedinte al Camerei Deputatilor si un politician aflat in plina ascensiune politica.In cartea "Scrisori catre o tanara gimnasta", Nadia povesteste: "Am locuit cu totii timp de o saptamana la Hotel lido, rebotezat Hotel Nadia, deoarece il ocupaseram in intregime. In ziua cununiei am imbracat o roche superba, cu o trena acoperita de zeci de mii de perle, purtata de cateva mici gimnaste. Yuti Katsura, designerul, trimsiese chiar pe cineva sa ma ajute s-o imbrac. Cununia in sine a fost iesita din comun. Sotia lui Adrian umpluse biserica de flori si incepuse sa cante muzica. O veche traditie populara spune ca mirele sau mireasa se pot calca pe picior, si cine va calca va decide in casa. Eu l-am tot calcat pe picior si cand am facut-o pentru prima data m-a intrebat ce se intamplase. E prea tarziu, i-am soptit in gluma, de acum o sa am ultimul cuvant".Traditiile au continuat si la petrecere. Nadia a fost "furata" de cativa prieteni, care au urcat-o intr-o barca si s-au plimbat pe lacul Sangov.Dupa cateva tentative esuate de "negociere", Bart Conner a platit 10.000 de dolari pentru a-si primi inapoi mireasa, cu rugamintea ca banii sa fie directionati spre o cauza umanitara.