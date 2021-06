Cadou inedit si extrem de valoros primit de Nadia Comaneci la 45 de ani de cand a obtinut primul zce din istoria gimnasticii

Creatia lor, un dar pentru marea gimnasta Nadia Comaneci , reprezinta primul colier NFT omagiu adus unui mare sportiv al lumii. O premiera mondiala. Colierul virtual a fost prezentat in cadrul Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, organizat la Iasi in perioada 2-6 iunie 2021. Coloana sonora a NFT-ului este semnata de compozitorul Calin Topa.Colierul virtual este realizat din zece piese, simbolizand acel "10 Perfect" obtinut de Nadia la Montreal in 1976. Fiecare piesa a colierului reprezinta, in forma tridimensionala, cate o miscare din exercitiile la barna, la sol, la paralele si la sarituri cu care Nadia Comaneci a impresionat, in urma cu 45 de ani, juriul de la Jocurile Olimpice de Vara.Cele zece miscari, unele botezate chiar "Comaneci", au fost alese de Nadia impreuna cu cei patru creatori - Irina Schrotter, Vlad Tenu, Andrei Cozlac si Andrei Danila, din exercitiile cu care marea gimnasta a obtinut sapte note de zece.Bijuteria virtuala, imposibil de copiat, caci originalitatea este garantata de noua certificare NFT, i-a fost daruita Nadiei Comaneci, joi, 3 iunie, in semn de pretuire pentru remarcabila performanta din urma cu aproape o jumatate de veac.Ineditul cadou oferit Nadiei Comaneci este, totodata, un dar si pentru fanii "Zeitei de la Montreal". Cei patru creativi romani au realizat sase replici ale colierului-omagiu, care, alaturi de bijuteria daruita sportivei-emblema pentru gimnastica mondiala, simbolizeaza acel sir de sapte "Perfect Ten".Colierul va putea fi colectionat, pe bucati sau in intregime, de fanii Nadiei. Acesta va fi listat pe marketplace-ul OpenSea.io, incepand din 18 iulie 2021, aniversarea zilei in care Nadia a obtinut prima nota de zece din istoria gimnasticii mondiale.Prezenta la ineditul eveniment de la Iasi, prin intemediul unui mesaj video, Nadia Comaneci le-a transmis creatorilor colierului NFT si fanilor sai cateva cuvinte emotionante:"Salutari de departe, din Oklahoma. Cu regretul ca nu ma aflu la Iasi, alaturi de cei patru creativi ai Romanian Creative Week, Irina, Vlad si cei doi Andrei, ma bucur sa vad ca performantele mele de acum 45 de ani inspira generatia tanara in continuare.Mi-a placut ideea unui nou pionerat, de aceasta data la rascrucea dintre performanta sportiva si tehnologie. Pe 18 iulie, se implinesc 45 de ani de la prima nota istorica de 10, obtinuta la paralele, iar colierul virtual, The Perfect 1.0, cu povestea din jurul lui, este o dovada ca excelenta este posibila. Astept cu drag ca aceste NFT sa fie lansate, pe platforma OpenSea, si sa sarbatorim impreuna o noua poveste de succes. Va imbratisez!"