Ce exerciții face Nadia Comăneci la 60 de ani pentru a rămâne în formă VIDEO

Nadia Comăneci nu renunță la gimnastică și își încântă fanii cu filmulețele pe care le postează.

Nadia Comăneci nu poate sta departe de marea ei pasiune, gimnastica. Ea intră în sală de câte ori are ocazia și efectuează câteva dintre exercițiile care i-au adus celebritatea.

Zeița de la Montreal se menține într-o formă fizică de invidiat și are grijă de siluetă. Ea va împlini 60 de ani pe 12 noiembrie, o vârstă pe care nu și-o arată deloc.

"E ca mersul pe bicicletă... Lucruri pe care nu le uiți niciodată", a scris ea pe twitter.

Like riding the bicycle… things we never forget🤸‍♂️🤸‍♂️❤️ pic.twitter.com/QaKLxiMNFd