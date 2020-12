Nadia Comaneci, imaginea perfectiunii la 59 de ani. Poza cu care "Zeita de la Montreal" si-a dat pe spate admiratorii

"Atunci...si acum...varsta este doar un numar", a scris Nadia pe Instagram, alaturand doua fotografii copiate parca la indigo. In stanga o putem admira in actiune pe "Zeia de la Montreal" la Jocurile Olimpice care au facut-o celebra, in 1976, iar in dreapta este actuala Nadia Comaneci, intr-o conditie fizica impecabila, undeva pe o plaja din Statele Unite.Ideea romancei a fost una extrem de apreciata in spatiul virtual, postarea Nadiei Comaneci atragand numeroase aprecieri si mesaje admirative intr-un timp foarte scurt.Citeste si: Se implinesc 7 ani de la accidentul tragic al lui Michael Schumacher. Se va mai intoarce la o viata normala? Care e marele vis al germanului