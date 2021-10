Poză rară cu mama Nadiei Comâneci: s-a urcat pe bârnă la 80 de ani FOTO

Nadia Comăneci a avut dintodeaua o relație apropiată cu mama ei.

Ștefania Comăneci a fost tot timpul alături de fiica ei și a susținut-o de câte ori a avut nevoie, în special la o vârstă fragedă, când relația dintre Nadia și antrenori era una rece.

Nadia și-a urcat mama de 80 de ani pe bârnă și a postat o poză pe rețelele sociale. "Mama și cu mine pe bârnă. 80 de ani și numărătoarea continuă", a scris ea pe Twitter.

Ștefania Comăneci a purtat un tricou cu cifra 1.00, nota arătată de tabela Omega la Jocurile Olimpice de la Montreal în dreptul Nadiei Comăneci, întrucât nu era prevăzută cu patru cifre.

Mom and me on the balance beam… She is 80 and counting🤗❤️🤸‍♂️ pic.twitter.com/I4zlMDZE9n