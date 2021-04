Nadia Comaneci, Bart Conner si istoria unei fotografii celebre: sarutul din 1976!

Cei doi s-au casatorit in 1996, dupa o relatie de cativa ani, insa prima lor intalnire si chiar primul sarut a avut loc in ...1976! A fost un sarut colegial, pe obraz.Intr-un interviu acordat Andreei Esca, Nadia Comaneci si-a amintit acel moment: " Noi am concurat impreuna in 1976, inainte de Olimpiada de la Montreal. O competie care se numea American Cup si care s-a tinut la Madison Square Garden cu casa inchisa, era sold-out.Se intampla sa fie ziua lui Bart, 28 martie. El a castigat la baieti si eu la fete. I-au cantat La multi ani si cineva de la televiziune i-a zis: de ce nu o pupi pe obraz? M-a pupat pe obraz si poza aceea a ramas".Dupa fuga Nadiei in SUA, cei doi s-au reconectat."Apoi, dupa ce am plecat in State, am fost prieteni 4-5 ani, am avut o mare prietenie. El a fost tot timpul grijuliu si eram total diferiti, ceea ce ne-a atras. Am invatat de la el sa fii pozitiv si sa te bucuri de ce ai astazi.".