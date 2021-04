Ultimul concurs al Nadiei Comaneci, prima noapte de "libertate" pentru sotii Karolyi VIDEO

Cum turneul se numea Nadia 1981, i s-a propus si ei sa mearga, in schimbul a 1.000 de dolari, iar marea campioana a acceptat imediat, mai ales ca dupa ce se lasase de gimnastica de performanta nu prea isi gasea drumul.A fost momentul in care antrenorii Bela Karolyi si Martha Karolyi si coregraful Geza Pozsar au sesizat oportunitatea vietii, i-au pacalit pe securistii care insoteau delegatia, au ramas in State. Nadia spune ca sotii Karolyi i-au propus si ei sa ramana, insa a refuzat.Un rol important in fuga antrenorilor si a coregrafului l-ar fi avut Las Sasvari, vicepresedintele federatiei americane de gimnastica, un emigrant maghiar.La 7 aprilie 1981, Ambasada Romaniei a fost instiintata ca sotii Karoly, ambii in varsta de 38 ani, parintii unei fete de 7 ani aflata in Romania, si coregraful Poszar, de 31 ani, casatorit si tatal unui copil, au cerut azil politic in Statele Unite.La cateva luni dupa ramanerea in State, prin intermediul unui puternic republican din Texas, Bill Archer, sotii Karolyi au reusit sa isi "recupereze" si fiica. Si Geza Pozsar, care mai tarziu s-a dovedit a fi el insusi un informator al Securitatii, si-a reintregit familia.