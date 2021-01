VIDEO La 59 de ani, Nadia Comaneci a dezvaluit care este pasiunea ei secreta

Fortata de pandemie si de blocajul din SUA, Nadia s-a apucat e cantat la pian."Trying new things #hobbies #fun 😀 Incercand noi lucruri #hobburi #distractie", a scris ea pe instagram, postand un video in care isi antreneaza aptitudinile muzicale.Anul trecut, ea facut acelasi lucru si a a acceptat sa cante ca un raspuns la o provocare lansata chiar de sotul ei, Bart Conner. La randul ei, si multipla campioana olimpica i-a provocat pe alti gimnasti sa-si arate talentele pe care le au.Si fiul Nadiei, Dylan (14 ani), canta la pian, insa mai nou, tinde la o cariera in gimnastica, calcand pe urmele parintilor sai. Dylan a castigat un concurs in SUA, lucru de care Nadia a fost foarte mandra.Romanca asteapta cu nerabdare vaccinarea, marturisind pentru digisport.ro ca s-a saturat sa stea in casa. "N-am mai iesit din barlog cu pandemia asta din martie, n-am mai calatorit nici macar local pentru ca este un risc care nu e necesar in momentul de fata. Dar sa speram ca ne vine randul la vaccin si se mai deschid portitele de siguranta. Sunt in Oklahoma acum, normal ca o sa ma vaccinez", a punctat ea pentru sursa citata.Mai puteti citi: