Nadia Comaneci, asaltata cu cereri in casatorie! Un tanar din Franta a fost "tulburat" de dragostea ce i-o purta

Nu e de mirare ca in anii ce au urmat Jocurilor Olimpice Nadia a avut foarte multi barbati care au dorit sa o ia de sotie. Stejarel Olaru mentioneaza in cartea "Nadia si Securitatea" tenativele acestor barbati de a se apropia de "Zeita de la Montreal".Citeste si: Cine o turna pe Nadia la Securitate Intr-un raport al Securitatii se mentioneaza ca in octombrie 1976, "un tanar din Franta, tulburat de dragostea pe care i-o purta a asteptat-o ore intregi pe o banca in apropierea locuintei din Onesti, apoi a abordat-o, spunandu-i ca a venit de foarte departe si special pentru ea".Stejarel Olaru mai scrie in cartea sa ca "dupa trecerea unor ani, Nadia s-a transformat intr-o frumoasa domnisoara, si tot mai multi barbati i-au adresat cereri in casatorie. Toate aceste cereri treceau prin mana Securitatii. S-au consemnat in dosare barbati din Canada, Mexic, Japonia care ii trimiteau poze si o cereau in casatorie. Altii o considerau deja sotia lor".Mai mult, "in 1979 o persoana cu tulburari psihice a cautat-o la sediul Federatiei de Gimnastica, spunand ca Nadia e sotia lui si ca va o Iua acasa". Acea persoana a ajuns intr-un spital destinat celor cu probleme psihice.