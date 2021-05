Rezultate de senzatie pentru natatia romaneasca la Europene. O medalie de argint si o calificare miraculoasa in finala

Glinta a terminat proba in 24,42 secunde. Intrecerea a fost castigata cu un nou record mondial de rusul Kliment Kolesnikov (23,80). De asemenea, David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber la Campionatul European de natatie de la Budapesta, anunta forul roman de specialitate."La doar 16 ani, inotatorul roman David Popovici continua sa obtina rezultate dintre cele mai bune la Campionatele Europene pentru seniori. In capitala Ungariei, Budapesta, David s-a calificat in aceasta seara in finala probei de 100 m liber, cu timpul de 48,28 secunde. Si asta, dupa ce dimineata, in serii, sportivul pregatit de antrenorul Adrian Radulescu a reusit sa indeplineasca baremul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu timpul de 40,30 secunde!", a anuntat Federatia Romana de Natatie.Finala probei de 100 m liber este programata miercuri seara, 19 mai 2021, de la ora 19:19, ora Romaniei.