Nationala de rugby a Noii Zeelande, esec istoric in fata Argentinei, pentru prima data dupa 30 de meciuri

Conform agerpres.ro., Argentina nu a invins niciodata Noua Zeelanda, in 30 de confruntari.Pentru "All Blacks", care au pierdut saptamana trecuta si cu Australia (22-24), in etapa a doua a acestei competitii la care Africa de Sud nu participa din cauza pandemiei de Covid-19, este a doua oara dupa 2011 cand sufera doua infrangeri consecutive.Nicolas Sanchez, jucatorul echipei Stade Francais, a inscris toate punctele echipei sale: un eseu, o transformare si sase lovituri de penalitate.In clasamentul competitiei, Noua Zeelanda ramane pe primul loc cu 6 pct, urmata de Argentina si Australia cu cate 4 pct, dar cu doua meciuri mai putin disputate.