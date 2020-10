Performanta de exceptie la Europene pentru nationala de volei feminin sub 17 ani a Romaniei

Conform news.ro, tricolorele mici si-au asigurat astfel participarea la doua competitii majore din 2021: FOTE si Campionatul Mondial U18.Scorul pe seturi la ultimul meci din Muntenegru a fost 21-25, 25-20, 25-21, 22-25, 15-10.Rezultatele complete ale Romaniei: 3-0 cu Belarus, 0-3 cu Serbia, 0-3 cu Polonia, 0-3 cu Rusia, (grupa II), 3-2 cu Slovenia (locurile 5-8), 3-2 cu Polonia (locurile 5-6).Tot vineri se vor juca finalele pentru medalii, intre Serbia - Italia (bronz), respectiv Rusia - Turcia (aur).Clasarea finala pe locul 5 aduce junioarelor Romaniei calificarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), care va avea loc in 2021 la Kosice, precum si la Campionatul Mondial U18, tot din 2021, unde Europa are alocate sase locuri.Cu acelasi antrenor pe banca tehnica - Marius Macarie -, voleibalistele junioare au obtinut argintul la editia trecuta a FOTE, iar la Mondiale locul 6, la ambele luand startul in premiera.