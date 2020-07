Niciun test pozitiv de coronavirus in randul jucatorilor din liga nord-americana de baschet, inainte de reluarea sezonului

Jucatorii au intrat in carantina in bula securizata de la Disney World la inceputul lunii, pentru a pregati reluarea sezonului NBA, suspendat in luna martie din cauza pandemiei de coronavirus.Meciurile se vor desfasura fara spectatori, iar jucatorii nu vor putea parasi bulele pe durata perioadei in care sunt angrenati in competitie.Sezonul se va relua pe 30 iulie la Orlando. Calendarul prevede pana la sapte meciuri pe zi, pe trei terenuri diferite la Disney World. Doar 22 de echipe, din 30, vor disputa in prima faza cate opt meciuri din sezonul regulat fiecare, inaintea unor baraje eventuale pentru locul 8 din fiecare conferinta, ultimul loc calificativ pentru faza play-off.Faza play-off se va desfasura apoi de maniera clasica, dupa sistemul cel mai bun din sapte partide, iar finala NBA va avea loc cel mai tarziu pe 13 octombrie.Pandemia de Covid-19 continua sa genereze zilnic peste 1.000 de decese in Statele Unite, tara cea mai afectata de virus de pe planeta.