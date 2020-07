Nico Hulkenberg, oficial in locul lui Sergio Perez, la MP al Marii Britanii

Hulkenberg, 32 de ani, a evoluat ultima data in F1 anul trecut, pentru Renault Germanul a sosit, joi, la Silverstone , si fost supus deja la doua teste pentru Sars-CoV-2. El a ajuns in paddock-ul echipei, vineri, cu zece minute inainte de prima sesiune de antrenamente a MP al Marii Britanii.Fosta Force India nu are piloti de rezerva, dar poate apela la cei de teste ai Mercedes , mexicanul Esteban Gutierrez si belgianul Stoffel Vandoorn. Primul nu a mai concurat in Formula 1 din 2016, iar al doilea este implicat si in Formula E si trebuie sa participe la o cursa la Berlin, astfel ca oficialii echipei Racing Point s-au orientat catre unul dintre cei mai experimentati piloti fara contract.Cu 177 starturi in Marele Circ, Hulkenberg a mai evoluat pentru Force India in 2012 si intre 2014 si 2016 si acum ar trebui sa fie coechipier cu canadianul Lance Stroll pentru doua curse, ambele programate la Silverstone.Pilotul Sergio Perez a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, astfel ca nu va participa la Grand Prix-ul Marii Britanii din acest week-end, nici la cel de saptamana viitoare.Pilotul echipei Racing Point va sta in izolare si va urma protocolul impus de autoritatile sanitare.Si apropiatii lui Perez au fost plasati in carantina.Oficialii Formulei 1 au asigurat ca "acest incident nu va avea impact asupra cursei din week-end".