Normele pentru reluarea competitiilor sportive au fost publicate in Monitorul Oficial: Iata ce li se va interzice sportivilor

"Prin derogare de la prevederile stipulate in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 583/842/2020, structurile sportive pot desfasura activitatea de pregatire sportiva si pot participa la competitii fara a fi necesara continuarea masurii de cantonament inchis, pe baza asumarii raspunderii, in conditiile legii, in cazul aparitiei unei infectari cu virusul SARS-CoV-2 in randul propriilor sportivi si staff tehnic. In cazul in care structura sportiva isi asuma decizia de a renunta la cantonamentul in regim inchis, aceasta intocmeste proceduri proprii, specifice ramurii sportive, care sa stabileasca masuri pentru protejarea sanatatii participantilor la activitatea sportiva, in conditiile legii;- in cazul in care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregatire sportiva sau la competitie, se aplica toate normele legale in vigoare cu privire la izolarea suspectilor si contactilor acestora, procedurile de ancheta epidemiologica si masurile legale dispuse de organele abilitate", se arata in documentul citat.Jucatorii, componentii staff-ul tehnic si medical, personalul de suport implicat in activitatea echipelor, arbitrii si observatorii vor fi testati cu 2-3 zile inainte de primul meci, dar si din 14 in 14 zile. Daca, in orice moment, una dintre persoanele mentionate dezvolta simptome COVID-19, aceasta se izoleaza si se testeaza RT-PCR.II.Numarul persoanelor care indeplinesc fiecare functie esentiala in parte va fi stabilit de organizatorul competitiei prin norme, cu incadrarea in numarul maxim de persoane prevazut in prezentul regulament. Persoanele implicate in organizarea meciului la stadion/teren de joc (inclusiv presa) vor trece prin filtru epidemiologic (chestionar stabilit prin ordin al ministrului sanatatii, termometrizare) inainte de a patrunde pe stadion/terenul de joc. Sunt exceptate delegatiile celor doua echipe (jucatori, staff tehnic), dat fiind ca acestea se afla in programul de pregatire in regim de carantina si se supun calendarului de testare. Acest triaj va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion/terenul de joc pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. Persoanele care nu intrunesc criteriile triajului epidemiologic nu au acces pe stadion/terenul de joc.Inainte ca delegatiile echipelor sa ajunga la stadion/terenul de joc va fi facuta dezinfectarea incaperilor si spatiilor comune. De asemenea se va asigura de catre organizator ventilarea zonelor inchise, fara recircularea aerului. Vestiarele celor doua echipe si al arbitrilor vor fi sigilate dupa igienizare pana la sosirea acestora.In zona vestiarelor va fi desemnata o persoana care se va ocupa de dezinfectarea spatiilor comune atinse cu mainile. Aceasta va purta in permanenta masca de protectie si manusi si va pastra distanta recomandata fata de jucatorii echipelor, staff si brigada de arbitri.Echipele vor ajunge la stadion/terenul de joc la ore diferite, astfel: echipa gazda cu 75 de minute inaintea inceperii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute inaintea orei de start al jocului.Jucatorii vor veni la stadion/terenul de joc cu echipamentul necesar pentru joc in propriile genti, acesta fiind distribuit de catre responsabilul de echipament al echipei la baza de cantonament/hotel fiecarui jucator in parte, inainte de plecarea spre stadion/terenul de joc.Se recomanda ca, acolo unde exista posibilitatea de folosire a unor spatii libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucatorii de rezerva. Daca acest lucru nu este posibil, jucatorii de rezerva vor merge direct pe suprafata de joc sau la propriile banci de rezerve unde vor sta pana la iesirea jucatorilor titulari la 'incalzire' (dupa aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).Jucatorii celor doua echipe nu vor iesi in acelasi timp la 'incalzire' si se recomanda iesirea acestora la o diferenta de cateva minute, la fel ca si intoarcerea la vestiar de pe teren la sfarsitul incalzirii. Este interzisa stationarea sau incalzirea preliminara a jucatorilor (gimnastica/streching) in spatiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru incalzirea jucatorilor va fi facuta astfel incat sa sustina distanta de minimum 2 metri dintre jucatori. De asemenea, mingile folosite atat la incalzire, cat si la joc vor fi dezinfectate. Nu sunt recomandate sedintele tehnico-tactice in vestiar. Este de preferat ca acestea sa se desfasoare inaintea sosirii la stadion/terenul de joc, in spatii deschise (aer liber) sau in sali/incinte unde se poate pastra distanta de 2 metri intre participanti.Intrarea pe teren a echipelor se va face fara copii insotitori (copii escorta) si fara mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului (fotografii din Zona 1 au voie sa se pozitioneze doar in spatele portii si doar dupa linia fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin strangere de mana la inceputul jocului.Distanta dintre persoanele de pe banca tehnica de cel putin 2 m trebuie constant mentinuta. Aceasta va putea fi facuta prin adaugarea langa banca tehnica, daca este nevoie, a mai multor scaune asezate la respectiva distanta. Atat stafful tehnic, medical, cat si jucatorii de rezerva vor purta masti pe toata durata jocului (prin exceptie, antrenorul delegat sa ofere indicatii tehnice poate sa nu poarte masca).La sfarsitul jocului, folosirea dusurilor se va face numai respectand o distanta de 2 metri intre persoane.Toti reprezentantii presei care asista la meci trebuie sa declare ca sunt de acord sa respecte normele de igiena si sa se supuna examenelor medicale. Zona de lucru media si zona mixta vor fi inchise si, prin urmare, atat conferinta de presa de dupa joc, cat si interviurile de la zona mixta nu vor mai avea loc. Declaratiile de la sfarsitul jocului vor fi oferite doar detinatorilor de drepturi TV, la flash interviuri. Masa presei trebuie sa aiba o capacitate de trei ori mai mare decat numarul jurnalistilor acreditati, pentru a se respecta astfel distanta de 2 metri intre acestia. Se va pastra distanta minima la pozitionarea camerelor si in tribuna mass-media. Acolo unde nu este posibila reducerea aglomerarii in alt fel, furnizorul de servicii va instala pereti despartitori din plexiglas.Se va amenaja la stadion/terenul de joc un spatiu de izolare pentru cel putin o persoana cu simptomatologie COVID-19, care sa fie bine ventilata, sa nu comunice cu alte incinte sau spatii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente in zonele 1 si 2 orice persoana care prezinta simptome pana la un consult de specialitate/testare/evacuare. In cazul depistarii unui caz suspect de COVID-19 se anunta imediat personalul medical aflat la stadion/terenul de joc si obligatoriu directia de sanatate publica locala si serviciul de urgente 112. Aceasta incapere este folosita doar pentru o astfel de situatie.Organizatorii competitiei vor opri desfasurarea meciurilor care implica echipele aflate sub incidenta anchetei epidemiologice in cazul depistarii unui caz suspect de COVID-19.Incepand cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in aer liber (cu exceptia sporturilor de contact), fara spectatori, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.La 15 mai, o data cu incheierea starii de urgenta decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus, sportivii de performanta si-au reluat antrenamentele centralizate, dar in conditii speciale, acestia fiind testati inainte de intrarea in cantonament si obligati sa se pregateasca in grupuri restranse respectand in acelasi timp distantarea sociala.