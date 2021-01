Nuno Espirito Santo (Wolverhampton) risca sa fie sanctionat pentru ca a criticat un arbitru

"Se presupune ca declaratiile facute de antrenorul principal in interviul de dupa meci reprezinta un comportament inadecvat, fiind ofensatoare la adresa unui arbitru", se arata intr-un comunicat al FA.Dupa partida din 21 decembrie, Nuno Espirito Santo a spus ca arbitrul Lee Mason "nu are calitatea necesara pentru a conduce un meci din Premier League". "Nu este vorba de greseli cruciale, cu de felul in care conduce meciul. Jucatorii devin nervosi, prea multe voci, el fluiera cand unii jucatori striga. Vorbim despre cea mai buna competitie si el clar nu are calitatea necesara pentru a conduce meciul. Sunt foarte dezamagit ca spun asta, dar nu m-as simti in regula daca nu as spune-o. Nu vreau sa il mai vad - asta i-am spus. Sper ca nu va mai arbitra vreun meci de-ale noastre pentru ca toate meciurile noastre cu Lee Mason sunt mereu la fel. El un ii poate controla pe jucatori, jucatorii se cearta tot timpul - ambele echipe. Cu toti ceilalti arbitri jocul curge, exista dialog. Pur si simplu el nu este pregatit", a afirmat tehnicianul.Nuno Espirito Santo are termen pana la 5 ianuarie pentru a raspunde acuzatiilor.CITESTE SI: Cele mai importante momente din lumea fotbalului in 2020. Burleanu: a fost cel mai complicat an la conducerea FRF