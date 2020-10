O sportiva de top din Belarus, batjocorita in inchisoare pentru ca se opune regimului Lukashenko. "N-am facut dus 13 zile si am paduchi"

Yelena Levchenko are 37 de ani si e considerata una dintre sportivele de referinta pentru tara ex-sovietica, tinand cont doar de faptul ca a fost desemnata in 2010 cel mai bun pivot al Campionatului Mondial de baschet feminin.Ca si alte personalitati din sportul din Belarus, Yelena e de partea contestatarilor presedintelui Aleksander Lukashenko, iesind si ea in strada pentru a-si striga nemultumirea. Pentru a o intimida, autoritatile de la Minsk au arestat-o insa pe sportiva la finalul lunii septembrie, Levchenko fiind nevoita sa stea 15 zile dupa gratii.Dupa ce a iesit, Yelena Levchenko a adunat si mai multa furie, reusind sa povesteasca la ce chinuri a fost supusa in inchisoare. "Sanatatea mea a fost in pericol. N-am avut saltea si nici cearsafuri. La fel, apa calda a lipsit si n-am facut dus 13 zile. La baie e un cuib de bacterii, vasul de toaleta e blocat, am ajuns sa am paduchi", a spus Levchenko, aruncand astfel inca o pata neagra pe imaginea presedintelui Lukashenko, ultimul dictator al Europei.