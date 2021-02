Octavian Bellu, omul-medalie implineste azi 70 de ani. De ce a intrat el in Cartea Recordurilor

In anul 1974, a absolvit Institutul de Educatie Fizica si Sport, specializarea gimnastica Octavian Bellu a practicat timp de 13 ani gimnastica la clubul Petrolul. El a mai practicat, in tinerete, atletism volei si baschet , si a avut, ca hobby, scufundarile.In perioada 1874-1978, si-a inceput cariera ca profesor de educatie fizica la Valea Calugareasca, iar intre anii 1978-1981, a devenit antrenor de gimnastica la Clubul Sportiv "Petrolul" din Ploiesti.In anul 1981, a fost solicitat sa lucreze, la Deva, alaturi de Martha si Bela Karoly, ca antrenor la lotul olimpic feminin de gimnastica, apoi, dupa ce cuplul Bela si Martha Karoly au cerut azil politic in SUA, a devenit antrenor la centrul de pregatire a lotului de gimnastica feminina a Romaniei.In 1990, Bellu avea sa fie numit succesorul lui Adrian Goreac in functia de antrenor principal (coordonator) al lotului feminin de gimanstica.In perioada in care a fost antrenor federal al lotului olimpic feminin de gimnastica, pana in 2005, Bellu a obtinut nu mai putin de 279 medalii (106 de aur, 86 de argint si 87 de bronz). Distributia medaliilor a fost urmatoarea: 39 medalii olimpice (16 de aur, 9 de argint, 14 de bronz), 75 medalii mondiale (29 de aur, 23 de argint, 25 de bronz), 78 medalii europene (seniori) (28 de aur, 24 de argint, 16 de bronz), 61 medalii europene (juniori) (23 de aur, 22 de argint, 16 de bronz) si 24 medalii la Cupa Mondiala (10 de aur, 8 de argint, 6 de bronz).In octombrie 2020, Academia Recordurilor Mondiale (World Record Academy), cea mai mare organizatie care certifica recorduri mondiale si, totodata, detinatoarea celei mai mari baze de date cu recorduri mondiale, a certificat, din nou, ca antrenorii Octavian Bellu si Mariana Bitang, cu care echipa de gimnastica a Romaniei a castigat cinci titluri mondiale si doua olimpice, sunt "Cei mai de succes antrenori din lume".Citeste si