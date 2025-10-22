OJ Simpson va fi eliberat, dupa noua ani de inchisoare

Fostul jucator de fotbal american, OJ Simpson, va fi eliberat conditionat dupa noua ani de inchisoare.

Autoritatile din statul Nevada au hotarat ca fostul sportiv, ajuns la varsta de 70 de ani, poate fi pus in libertate inainte de executarea completa a pedepsei, anunta New York Times.

OJ si-a sustinut cazul in fata unei comisii de specialitate din Nevada si a avut castig de cauza.

Fostul jucator de fotbal american a fost condamnat la 33 de ani de inchisoare in 2008, dupa ce a fost gasit vinovat de jaf armat si rapire.

El avea posibilitatea de a solicita eliberarea conditionata dupa executarea a cel putin 9 ani de detentie din condamnarea initiala.

Simpson va iesi din inchisoare in luna octombrie.

M.D.

