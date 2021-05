Organizatorii Olimpiadei de la Tokyo, luati prin surprindere. Decizia luata de cea mai in varsta persoana din lume

Kane Tanaka, nascuta pe 2 ianuarie 1903, cu rezidenta in prezent la Fukuoka, urma sa duca torta in scaunul sau rulant la trecerea stafetei olimpice prin oras in data de 11 mai.Vineri, cu mai putin de 80 de zile inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, guvernul japonez a prelungit starea de urgenta in patru prefecturi, inclusiv cea de la Tokyo, si a impus restrictii si in regiunea Fukuoka pana la 31 mai.''Caminul de batrani in care locuieste Kane Tanaka a interzis vizitele pentru a evita raspandirea microbilor si pana acum a reusit sa asigure siguranta rezidentilor sai. Avand in vedere situatia actuala, este pacat, dar am luat decizia ca Tanaka sa nu participe la stafeta tortei olimpice'', a declarat familia decanei de varsta a umanitatii pentru AFP.Conform familiei sale, Kane Tanaka astepta cu nerabdare aceasta oportunitate ''pretioasa si rara'', care ar fi putut inspira opinia publica.De la inceputul pandemiei de coronavius, numarul cazurilor de COVID-19 in Japonia a ramas limitat comparativ cu alte regiuni din lume, inregistrandu-se 10.500 decese la o populatie de 125 milioane de locuitori.Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, amanate din vara anului trecut din cauza pandemiei de coronavirus, sunt programate intre 23 iulie si 8 august.