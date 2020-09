14 miliarde de dolari, paguba produsa de pandemie in fotbalul mondial. Europa, cea mai afectata

Anuntul a fost facut miercuri de fostul comisar european Olli Rehn, care este responsabil de acest dosar in cadrul Fifa, transmite AFP.Luand in calcul perturbarea calendarului meciurilor, stadioanele goale si pierderile din drepturile de televizare, aceasta estimare "acopera totalitatea economiei fotbalului" pentru cele 211 de asociatii membre ale Fifa, inclusiv echipele de juniori, a explicat finlandezul intr-o conferinta de presa.Fara a intra in detalii, Olli Rehn a precizat ca fotbalul sud-american "a suferit destul de mult", pe un continent lovit dur de pandemie, chiar daca "in cifre absolute", Europa a inregistrat cele mai importante pierderi."Peste 150 de asociatii membre au solicitat deja sa fie incluse in planul de ajutor al Fifa, inzestrat cu 1,5 miliarde de dolari sub forma de subventii si imprumuturi", a continuat guvernatorul Bancii Centrale a Finlandei, fost vice-presedinte al Comisiei Europene si care incepand din 2017 este vicepresedinte al comisiei de guvernanta a Fifa.Acest ajutor "nu este limitat in timp"si vizeaza sa permita federatiilor nationale "sa depaseasca aceasta criza" pe termen lung, a adaugat Olli Rehn, potrivit caruia si alte state membre "vor putea solicita ulterior fonduri"."Cererea de subventii este foarte puternica", depasind-o pe cea pentru imprumuturi, in conditiile in care Fifa intentioneaza sa acorde pana la 1,5 milioane de dolari pentru fiecare asociatie membra si pana la 2 milioane de dolari pentru fiecare confederatie.Intr-un studiu publicat la inceputul lunii iulie, sindicatul european al cluburilor (ECA) estima la patru miliarde de euro impactul financiar al pandemiei de Covid-19 numai asupra veniturilor cluburilor europene, calculat pentru sezoanele 2019-20 si 2020-21."Este in pericol existenta cluburilor noastre", a subliniat saptamana trecuta influentul Andrea Agnelli, presedintele clubului italian de fotbal Juventus si totodata al ECA, explicand ca acest lucru trebuie asociat cu "contractia" economica a unui sector care mult timp a cunoscut o crestere a surselor de venituri.