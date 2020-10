Pariuri Islanda - Romania: 3 ponturi de incercat pentru marele meci

Pariuri Islanda - Romania: Nordicii sunt favoriti

Pariuri Islanda - Romania. Recomandarile noastre sunt urmatoarele:



1. Romania sa se califice, la o cota de 2.12 oferita de Unibet

2. Romania sa marcheze, la o cota de 1.48 oferita de Unibet

3. Romania sa castige cel putin o repriza, la o cota de 2.15 oferita de Unibet

"Tricolorii" trebuie sa castige meciul cu Islanda pentru a merge in finala barajului pentru calificarea la EURO 2020 , unde s-ar duela cu invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, in deplasare.Nu ne va fi usor, avand in vedere ca terenul se anunta a fi foarte dificil tinand cont ca in Islanda s-a instalat deja frigul. Chiar si asa, Romania a aratat in partida cu Austria ca se poate lupta de la egal la egal si cu o echipa superioara din punct de vedere fizic.In plus, Romania are de partea ei si traditia. Islanda este o echipa in plina ascensiune , dar care are o singura participare la Campionatul European, in 15 editii. S-a intamplat in 2016, cand parcursul a fost demn de toata lauda, cu o calificare in sferturile de finala.De partea cealalta, Romania s-a calificat de 5 ori pana acum la Campionatul European. Cel mai bun rezultat l-am obtinut in 2000, cand am ajuns in sferturile de finala. In schimb, la alte patru editii nu am trecut de faza grupelor. Acelasi lucru s-a intamplat si la EURO 2016 Privind oferta Unibet pentru pariuri Islanda - Romania putem observa ca avem de unde alege. Sunt in jur de 200 de pariuri disponibile pe acest meci, in care bookmakerii o vad favorita pe Islanda.Cota pentru calificarea islandezilor este de 1.70, iar cea pentru calificarea Romaniei este de 2.12.Nordicii au cota 2.40 sa obtina o victorie in 90 de minute, Romania are cota 3.25, iar egalul are cota 3.10.De asemenea, cota pentru ca ambele echipe sa inscrie este de 2.08, in timp ce daca sunteti de parere ca doar o echipa va puncta cota Unibet este de 1.68.Cele doua echipe au un moral diferit. Mirel Radoi a adus un suflu nou la nationala Romaniei, care, desi nu a castigat meciul cu Irlanda de Nord, a aratat bine si curajos. Apoi, echipa noastra a castigat pe terenul Austriei, scor 3-2.De cealalta parte, Islanda nu traverseaza un moment prea bun. In luna septembrie a suferit doua infrangeri, astfel ca vine cu un moral prost. Islanda a pierdut acasa cu 1-0 meciul cu Anglia, iar apoi a cedat cu 5-1 in deplasarea din Belgia.Echipa noastra a marcat in 9 din ultimele 10 deplasari disputate in toate competitiile, astfel ca aceasta cota pe care Unibet ne-o ofera este mai mult decat excelenta. Singura echipa impotriva careia nu am marcat in deplasare este Spania.In rest, Romania a marcat pe teren advers, chiar si cand adversare au fost echipe precum Austria, Norvegia, Suedia, Serbia, Muntenegru sau Danemarca. Asadar, merita incercat cu incredere acest pariu, tinand cont si de faptul ca oamenii nostri din linia ofensiva sunt in forma. George Puscas a marcat in ultima etapa, Claudiu Keseru are 3 goluri in 5 meciuri la Ludogorets, iar Denis Alibec este mereu imprevizibil. In plus, inclusiv Nicolae Stanciu , Alex Maxim, Alexandru Mitrita, Ciprian Deac si Ianis Hagi sunt in forma.O alta cota foarte buna din oferta Unibet care ne face cu ochiul. Un argument solid este faptul ca Romania a castigat cel putin o repriza in 9 din ultimele 10 deplasari . Singura echipa impotriva careia nu am izbutit acest lucru a fost Spania, pe terenul careia am pierdut cu 5-0.In rest, Romania are momente in care joaca mai bine in deplasare decat pe teren propriu. Asadar, aceasta cota este extrem de intresanta.Cine televizeaza Islanda - Romania?Meciul dintre Islanda si Romania, din barajul pentru EURO 2020, va fi televizat de postul Pro TV , joi de la ora 21:45. Meciul este transmis la radio de Romania Actualitati.