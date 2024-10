Performanta remarcabila pentru singurul echipaj romanesc de la Africa Eco Race

Singurul echipaj romanesc de la Africa Eco Race, format din Claudiu Barbu si Marius Lupu, a ajuns cu bine, duminica seara, la finisul de la Dakar dupa ce a parcurs in total aproape 6.500 de kilometri de-a lungul a doua saptamani.

Barbu, dublu campion national open la rally raid, si copilotul Lupu, campion national la off road, au incheiat competitia care leaga Monte Carlo de Dakar pe locul 34 la general auto si pe pozitia a 16-a in topul SSV-urilor.

Acestia s-au aflat la bordul unui Polaris RZR Turbo S stock, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS).

Cei doi au inceput excelent cursa spre Dakar, iar dupa patru probe speciale se aflau pe locul 18 la general si pe 5 la SSV, insa problemele tehnice si penalizarile din ultimele patru zile au insemnat o pierdere importanta in ceea ce priveste clasamentul final.

"Este cu mult sub ceea ce ne-am propus, insa cel mai important este faptul ca nu ne-am aflat printre echipajele care au abandonat raliul. Am petrecut o noapte in desert si tehnicul a lucrat pana la 3:30 dimineata pentru a fi siguri ca putem ajunge la final", a spus Claudiu Barbu, care a incheiat pentru al treilea an consecutiv cursa care duce mai departe traditia curselor de pe taram african.

Africa Eco Race 2020 a fost cea de-a 12-a editie a competitiei infiintate in 2009 ca raspuns a anularii Raliului Dakar in Africa.

In acest an, startul s-a dat la Monte Carlo, iar traseul probelor speciale a fost de 4.000 de kilometri, intreaga lungime a traseului ajungand la 6.500 de kilometri.

Africa Eco Race a strabatut Marocul, Mauritania si Senegal.

