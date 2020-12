Un campion olimpic, condamnat la inchisoare pentru detinere de droguri

Fostul campion olimpic, in varsta de 34 de ani, a comparut in fata unui tribunal din Oslo dupa ce a fost depistat pe 13 august aproape de capitala Norvegiei conducand cu 168 km/h la volanul masinii sale Jaguar pe un drum pe care limita maxima de viteza era de 110 km/h.Mai mult de 6 grame de cocaina si 0,6 grame de amfetamine au fost descoperite apoi in locuinta sa in timpul unei perchezitii efectuate de politie care l-a suspectat - eronat - ca a condus sub influenta acestor substante.Northug a recunoscut ca a depasit, de patru ori, 200 km/h pe acel tronson de autostrada, in timp ce se filma cu telefonul mobil."Nu exista niciun dubiu ca, odata cu viteza sa excesiva, depasirile sale (ale unor vehicule - n. r.) si folosirea unui telefon mobil, el s-a expus pe sine si i-a expus pe ceilalti utilizatori ai drumului unui pericol semnificativ si inutil de a fi raniti sau ucisi", a estimat judecatorul Ole Kristen Overberg in verdictul sau.Judecatorul a retinut drept circumstante agravante faptul ca Northug le-a trimis unor prieteni imagini cu excesele sale de viteza, cu riscul de a-i incuraja sa-l imite, si faptul ca el fost deja condamnat pentru grave incalcari ale reglementarilor rutiere.In 2014, Northug a provocat un accident, in stare de ebrietate, ce i-a adus o condamnare de 50 de zile de inchisoare cu executare, el efectuand in cele din urma pedeapsa prin supraveghere cu bratara electronica.Sentinta pronuntata luni il va trimite dupa gratii. Avocatul sau, Halvard Helle, a indicat ca el nu va face apel.Politia, care avea rolul de acuzator in acest dosar, ceruse opt luni de inchisoare cu executare.In conformitate cu cererile politiei, judecatorul a pronuntat de asemenea suspendarea pe viata a permisului de conducere.Pe 21 august, la opt zile dupa ce au inceput noile sale probleme cu politia, Northug a convocat o conferinta de presa in care a recunoscut ca are "o problema grava cu alcoolul, stupefiantele si medicamentele".Norvegianul a castigat patru medalii olimpice, dintre care doua de aur, in cariera sa marcata de numeroase controverse cu adversarii si coechipierii.