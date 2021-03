Pilotii de drift si fanii vor planta 7.000 de copaci in onoarea eroilor de razboi

Nu mai putin de 7.000 de copaci vor fi plantati pe 10 aprilie, iar fiecare va purta numele unuia dintre eroii cazuti in razboaiele mondiale.Cei 7.000 de copaci pe care pilotii de drift si voluntarii de la asociatii i-au pregatit vor fi plantati pe un teren de doua hectare din comuna giurgiuveana Vedea."Este o prima actiune pe care o pregatim dintr-un sir mai lung, iar sustinerea fanilor este esentiala, la fel ca pe traseul de concurs. Impreuna putem castiga aceasta batalie. O facem pentru noi, pentru voi, pentru copiii nostri", au transmis pilotii.Mai mult, fanii care se vor implica in campania de impadurire de la Vedea vor avea ocazia sa discute cu pilotii despre motorsport, dar si sa admire una dintre masinile oficiale RoDrift care va concuira in acest sezon competitional."Dincolo de motorsport, conteaza educatia si credem ca prin educatie, aducem un plus sigurantei rutiere. Nu vom planta doar copaci, dar vom vorbi si despre masini, competitie si siguranta pe sosele", au mai afirmat campionii din drift.Actiunea de pe 10 aprilie este realizata cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Primariei comunei Vedea, Romanian Drift Community (RoDrift), Centrului de Orientare si Consiliere in Cariera din cadrul Academiei de Studii Economice (CCOC), Asociatiei Studentilor la Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului (ASEAM), Marsay, Asociatiei Plantam Fapte Bune, Asociatiei Nationale Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Giurgiu si a Directiei Silvice Giurgiu.