Pilotul Lewis Hamilton a fost innobilat dupa ce a batut recordurile lui Schumacher. Distinctia primita de la Regina Elisabeta a II-a

Sir Lewis Hamilton, care a doborat si recordul de curse castigate de Schumacher (95), fusese onorat cu ordinul MBE (Most Excellent Order of the British Empire) in 2008, pentru serviciile sale in lumea sportului cu motor si pentru primul titlu de campion mondial de Formula 1.Primul si singurul pilot negru din categoria regina a motorsportului, in varsta de 35 de ani, a incheiat un sezon de exceptie, scurtat de pandemia de coronavirus.Luna trecuta, un grup de parlamentari britanici i-a cerut premierului Boris Johnson ca Hamilton sa fie ridicat la rangul de cavaler.Provenind dintr-un mediu modest, Hamilton a dedicat victoria sa din 15 noiembrie, obtinuta in Turcia, ''copiilor si tuturor celor pentru care este important sa vada acest lucru'', indemnandu-i: ''Visati imposibilul, urmati-va visul, nu va indoiti niciodata de voi''.Hamilton, care locuieste in principatul Monaco, a fost in atentia opiniei publice in trecut pentru situatia sa fiscala, dar a facut dovada ca plateste o suma importanta pentru impozite in Marea Britanie.Pilotul echipei Mercedes , adulat si controversat deopotriva, a devenit un aparator fervent al egalitatii, al diversitatii, al cauzei animalelor si al mediului, facand multe declaratii in acest sens in cursul anului, legate de drepturile omului, democratie si lupta impotriva rasismului.Lista de Onoare de Anul Nou in Regatul Unit evidentiaza realizarile exceptionale in diferite domenii, in special in sport, lumea spectacolului si politica, precum si contributiile unui mare numar de simpli cetateni. Anul acesta, numeroase premii au fost decernate celor care au cautat solutii pentru problemele puse de pandemia de coronavirus.Lista cu propuneri este creata de prim-ministru si supusa aprobarii din partea Reginei Elisabeta a II-a