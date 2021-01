Pilotul roman Emanuel Gyenes, pentru a 11-a oara in Raliul Dakar. Locul ocupat in prologul competitiei

Gyenes (36 de ani), pilotul echipei Autonet Motorcycle Team, concureaza pe o motocicleta KTM, la fel ca si la editia de anul trecut a cursei, avand ca obiectiv clasarea pe podium la Malle Moto, dupa ce anul trecut a terminat invingator la aceasta clasa, precum si o pozitie in top 30 in clasamentul general.Bikerul satmarean, aflat la cea de-a 11-a sa participare la Raliul Dakar, a fost cronometrat in 7 minute 04 secunde pe cei 11 km ai prologului de la Jeddah, in care cel mai rapid s-a dovedit Ricky Brabec (6 min 01 sec), urmat de spaniolul Joan Barreda Bort (6 min 07 sec), ambii pe motociclete Honda , in timp ce pe pozitia a treia a fost ocupata de australianul Daniel Sanders, pilotul echipei oficiale a KTM (6 min 14 sec).Duminica este programata prima etapa a Raliului Dakar 2021, intre Jeddah si Bisha, pe distanta totala de 622 km, din care 277 km probe speciale.Citeste si: Vestea asteptata de intreg fotbalul romanesc. Cand e posibil sa avem primele meciuri cu arbitraj video (VAR) si care sunt costurile