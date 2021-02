Clotilde Armand a anuntat ce va face cu baza sportiva Pro Rapid. "Fosta conducere a primariei a vrut sa construiasca acolo un complex rezidential"

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anuntat sambata, 20 februarie, ca primaria pe care o conduce vrea sa preia in administrare Baza Sportiva Pro Rapid si sa o reabiliteze, sustinand ca "anul trecut fosta conducere a primariei a vrut sa construiasca in locul Bazei Pro Rapid un complex rezidential si sa-i schimbe destinatia"."Reabilitam Baza Sportiva Pro Rapid. Anul trecut fosta conducere a primariei a vrut sa construiasca in locul Bazei Pro Rapid un complex rezidential si sa-i schimbe destinatia. Am reusit sa oprim atunci acest demers care ar fi permis distrugerea bazei sportive prin PUZ-ul Coordonator al Secolului 1", afirma Clotilde Armand.Ea sustine ca in prezent, Baza Sportiva Pro Rapid se afla in administrarea Ministerului Finantelor."Vom depune toate eforturile necesare pentru ca aceasta baza sportiva sa ajunga in proprietatea Municipiului Bucuresti si in administrarea Primariei Sectorului 1 pentru a putea face investitii aici, potrivit legii", da asigurari primarul Sectorului 1.Ea precizeaza ca dupa ce baza va fi preluata in administrare, Primaria Sectorului 1 va investi in reabilitarea si modernizare, pentru a o reintroduce in circuitul sportiv.