Avram Iancu se pregateste de un nou record mondial: "Vreau sa aduc un tribut de multumire Nadiei Comaneci"

Iancu a anuntat joi, 18 februarie, la Petrosani, ca va dedica acest record multiplei campioane Nadia Comaneci , pentru a marca astfel implinirea a 45 de ani de la momentul in care sportiva a obtinut prima nota de 10 din istoria gimnasticii mondiale."Anul acesta mi-am propus sa stabilesc un nou record mondial , prin care vreau sa aduc un tribut de multumire Nadiei Comaneci, asa cum stiu eu cel mai bine, adica sa inot.Recordul va consta in stabilirea celui mai lung inot dupa durata de timp petrecuta in apa. Actualul record mondial este de 67 de ore si 16 minute, stabilit de Sarah Thomas, din SUA, una dintre cele mai mari inotatoare ale lumii.Vreau sa dobor acest timp inotand in Lacul Balaton, din Ungaria, cu o traversare dubla. Vor fi 150 de kilometri de inot in aproximativ trei zile si trei nopti, adica 72 de ore sau chiar mai mult, in curent neutru, si fara intrerupere", a declarat Avram Iancu.Pe parcursul acestei incercari, sportivul nu are voie sa se opreasca si nu va putea purta costum de neopren. De asemenea, pe timpul traversarii sportivului nu-i va fi permis sa atinga pe cineva sau barca insotitoare. Singurul lucru permis este ca echipa sa de suport sa-i arunce hrana necesara, la fiecare jumatate de ora.Traversarea si omologarea rezultatului se va face dupa regulile de Marathon Swim, Iancu urmand sa fie monitorizat atent de catre trei observatori oficiali."Vor fi trei observatori oficiali. Eu imi doresc ca unul sa fie de la Federatia Romana de Natatie, unul de la Federatia Maghiara de Inot si ultimul sa fie din partea presei", a spus Iancu.Totodata, polisportivul din Petrosani si-a aratat disponibilitatea de a fi monitorizat de specialistii interesati sa afle cum se comporta organismul uman in conditiile unui efort continuu de 72 de ore.In prezent, Avram Iancu este detinatorul recordului romanesc la inot de anduranta, el reusind ca anul trecut sa inoate in apele Dunarii timp de 36 de ore si 29 de minute.Bibliotecarul Avram Iancu este cunoscut pentru performantele sale sportive. El a traversat inot Canalul Manecii, in august 2016, iar in vara anului 2017 a inotat intreg cursul Dunarii, pe o distanta de 2.860 de kilometri . Pe lista reusitelor este inscrisa si traversarea Marii Negre, in toamna lui 2018, cand a inotat 680 de kilometri, de-a lungul tarmului, de la Sulina la Istanbul, timp de 60 de zile. In martie 2019, bibliotecarul Avram Iancu a incheiat si ultramaratonul de la Polul Nord . Iancu a parcurs cei 611 kilometri ai cursei Arctic Ultra 6633, de la Eagle Plains (Yukon) pana la Tuktoyaktuk, in 206 ore si jumatate, timp neoficial, potrivit AIMX.ro, terminand al treilea.