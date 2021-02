Nationala de polo a inceput batalia pentru Olimpiada. Esec "programat" in primul meci

Scorul pe reprize a fost 5-1, 3-1, 4-2, 4-2.Pentru Romania au marcat Fulea 2 goluri, Georgescu 2, Antopa 1, iar de la croati s-a remarcat Buric, cu 3 goluri.Tot duminica, in grupa B, s-au mai jucat meciurile Olanda - Germania 11-10 si Franta - Rusia 12-13.La turneul preolimpic de la Rotterdam participa 11 echipe, impartite in doua grupe, astfel:Grupa A: Grecia, Muntenegru, Brazilia, Canada, Georgia. Turcia a fost descalificata din cauza unor cazuri de Covid.Grupa B: Croatia, Germania, Rusia, Romania, Olanda, Franta. Romania va juca in etapa a doua luni, de la ora 14.00, cu Rusia. Capitanul nationalei tricolore este Cosmin Radu, care la 39 de ani joaca pentru a sasea oara in calificari olimpice.Primele patru clasate in fiecare grupa vor juca incrucisat in sferturile de finala, programate in 19 februarie, iar o zi mai tarziu vor avea loc semifinalele si meciurile pentru clasarea pe locurile 5-8. In 21 februarie, ultima zi a turneului, vor avea loc finalele si partidele pentru clasarea finala pe locurile 5-6 si 7-8.La Jocurile Olimpice se vor califica primele trei clasate de la Rotterdam, iar aceste echipe se vor alatura celor deja calificate, adica Serbia, Italia, Spania, SUA, Ungaria, Kazakhstan, Australia, Africa de Sud si Japonia.Citeste si: