Tatal Catalinei Ponor, arestat dupa ce a batut doi politisti din Constanta

Anchetatorii au stabilit ca in data de 6 martie, in jurul orei 9.00, B. F. a lovit cu pumnul doi politisti locali care incercau sa-l imobilizeze, dupa ce in prealabil a refuzat sa se legitimeze, in timp ce incerca sa intre in incinta salii de fitness aflata pe strada Gheorghe Dima nr. 2. Politistii au fost transportati la spital, ambii necesitand 3 - 4 zile de ingrijiri medicale.A fost deschis un dosar de cercetare penala pentru infractiunea de ultraj. Dupa audierea martorilor si urmarirea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona incidentului, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au luat decizia de a-l retine pe agresor. Ulterior, s-a dispus masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.Florin Barbascu este fost sportiv de performanta, care acum joaca rugby intr-o echipa de old boys de pe Litoral.